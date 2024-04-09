Кримінал

Після журналістського розслідування посадовця СБУ Вітюка відправили на фронт

9 Квітня 2024 15:43
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сбу, корупція
Ілля Вітюк / Фото: СБУ

Очільника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка відсторонили від виконання посадових обов’язків та відправили на фронт.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у відповідь на запит “Інтерфакс-Україна”.

За рішенням голови СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і «знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО “А”».

“Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань”, — повідомили у пресслужбі СБУ.

Журналісти-розслідувачі “Слідства.Інфо” знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.

“Слідство.Інфо” каже, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б — його зарплата становить 1,8 млн грн на рік. 

6 квітня стало відомо, що після цього розслідування журналісту “Слідства.Інфо” Євгенію Шульгату співробітники ТЦК намагалися вручити повістку.


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