Після журналістського розслідування посадовця СБУ Вітюка відправили на фронт

Очільника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка відсторонили від виконання посадових обов’язків та відправили на фронт.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у відповідь на запит “Інтерфакс-Україна”.

За рішенням голови СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і «знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО “А”».

“Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань”, — повідомили у пресслужбі СБУ.

Журналісти-розслідувачі “Слідства.Інфо” знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.

“Слідство.Інфо” каже, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б — його зарплата становить 1,8 млн грн на рік.

6 квітня стало відомо, що після цього розслідування журналісту “Слідства.Інфо” Євгенію Шульгату співробітники ТЦК намагалися вручити повістку.