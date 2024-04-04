Суспільство

Дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ придбала квартиру за 20 млн грн, – Слідство. Інфо

4 Квітня 2024 20:12
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корупція, сбу
Голова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк / Фото: СБУ

У грудні 2023 року дружина очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбала квартиру у житловому комплексі преміумкласу на Печерську у Києві.

Як повідомляється у розслідуванні “Слідства.Інфо“, ринкова вартість квартири — понад 20 мільйонів гривень.

Журналісти звернули увагу на декларацію Вітюка із якої слідує, що його дружина Юлія під час повномасштабного вторгнення стала власницею квартири в будинку преміумкласу.

Квартиру на 195 квадратних метрів Юлія Вітюк придбала у грудні 2023 року. Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже 1,5 мільйона доларів.

На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно 3 тисячі доларів за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну у столиці.

Неважко підрахувати, що Юлії Вітюк треба було сплатити 585 тисяч доларів за її квартиру без ремонту. Або 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі. У декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана майже удвічі дешевша — за 12,8 млн грн.

Згідно з декларацією, офіційно зарплата Вітюка складає 1,8 мільйона гривень на рік. Його дружина Юлія має бізнес.

Журналісти зазначають, що невдовзі після того, як Вітюк обійняв нинішню посаду Юлія Вітюк відкрила ФОП, через який отримала 9,4 мільйона гривень прибутку у 2022 року і 13,4 мільйона гривень — у 2023.

Про діяльність свого ФОП та про дороговартісну квартиру Юлія Вітюк відмовилася спілкуватися з журналістом “Слідства.Інфо”.

“Жодних даних про юридичні послуги, за які Юлія Вітюк отримує понад 1 мільйон гривень на місяць, журналістам знайти не вдалося — ані адреси офісу, ані контактних даних для клієнтів”, — зазначається у розслідуванні.


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