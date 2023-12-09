Після закриття частини метро, у Києві вносять зміни в організацію дорожнього руху

Сьогодні відбулося засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві.

Як зазначають у МВС, у звʼязку із закриттям підземки основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися.

“Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці”, – повідомив голова відомства Ігор Клименко.

За його словами, планується збільшити пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенести зупинки громадського транспорту, замінити деякі дорожні знаки. Працюватимуть посилені патрулі.

“Детальніше про зміни розкажуть у Департаменті патрульної поліції. Обовʼязково детально анонсуємо всі нововведення, які, переконаний, попередять транспортний колапс у столиці”, – зазначив Клименко.

Нагадаємо, вчора у Києві закрили щонайменше на півроку шість станцій підземки на синій гілці. Причина – вода у тунелях.

Прокуратура з цього приводу вже розпочала перевірку – за фактом службової недбалості.

В столичній мерії у підтопленні станцій звинуватили Януковича та Азарова.