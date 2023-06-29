Після заколоту вагнерівці більше не воюватимуть в Україні, – вважає Буданов

За даними розвідки, найманці ПВК Вагнера після заколоту її ватажка Євгена Пригожина проти російської влади більше не воюватимуть в Україні

Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав у коментарі УП.

За його словами, вагнерівці зруйнували міф про непохитність російського режиму.

“Ми отримали компрометацію російського керівництва. Вкотре зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було завдано втрат військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК Вагнера більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який умів досягати успіху за будь-яку ціну”, – сказав він.