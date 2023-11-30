Після втечі з України Янукович не виїжджав із території РФ — прокурор

Прокурор у “справах Майдану” Іван Бабенко розповів, що після втечі до РФ у лютому 2014 року Віктор Янукович нікуди не виїжджав за кордон.

Про це правоохоронець повідомив у інтерв’ю Укрінформу.

“Не зафіксовано випадків, щоб Янукович чи хтось з його колишніх підлеглих виїжджав навіть в країни третього світу, африканські країни, чи країни, які не співпрацюють з міжнародними розшуковими інституціями. Не думаю, що хтось з них ризикне кудись поїхати, окрім Білорусі”, — сказав Бабенко.

Як зазначив прокурор, Янукович у Росії проживає в мікрорайоні “Рубльовка” у селі Барвиха в елітному будинку, який купив приблизно за 50 мільйонів доларів.

У РФ переховуються також колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і його експідлеглі — колишній заступник керівника київської міліції Петро Федчук і екскомандир “Беркуту” Сергій Кусюк, які служать у російських силових структурах.

Окрім цього, на території країни-агресора проживають колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, ексгенпрокурор Віктор Пшонка.

Водночас колишні керівники СБУ і Міністерства оборони Олександр Якименко та Павло Лебедєв, як і командир “чорної” роти “Беркуту” Дмитро Садовник, за останніми даними, перебувають у тимчасово окупованому Криму.

Бабенко додав, що Інтерпол на прохання слідства виставити “червоні картки” на Януковича і його оточення у 2019-2020 роках листами поінформував про неможливість їх розшуку, посилаючись на рішення Комісії з контролю файлів, яке було схвалене ще у 2017 році, про те, що кримінальні провадження стосовно Януковича нібито пов’язані з політичними мотивами.