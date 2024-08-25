Кримінал

Після втечі Дмитрука Генпрокурор оголосив йому про підозру
25 Серпня 2024 17:20
читать на русском →
слуга народу
Ілюстрація до повідомлення Офісу Генпрокурора щодо оголошення про підозру народному депутату України / Фото Офіс Генпрокурора

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора. Ім’я депутата не розкривається, але на заблюреному фото вгадується нардеп Артем Дмитрук.

За даними слідства, на які посилаються у Офісі Генпрокурора, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Дії підозрюваного кваліфіковано:

  • за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;
  • за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Крім того, в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Дії підозрюваного кваліфіковано:

  • за ч. 1 ст. 122 КК України – умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;
  • за ч. 1 ст. 296 КК України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

У зв’язку з викладеним, відповідно до вимог КПК України, підозрюваний викликається до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій:

  • на 10 год. 00 хв. 29 серпня 2024 року
  • на 10 год. 00 хв. 30 серпня 2024 року.

Як повідомлялося, нардеп Артем Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. В той же день його помітили у поліції міста Штефан-Воде (Молдова).


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
25 Серпня 2024 16:53

На Покровському напрямку росіяни здійснили 17 штурмових дій
25 Серпня 2024 17:20

Після втечі Дмитрука Генпрокурор оголосив йому про підозру
25 Серпня 2024 16:08

Папа Римський вважає, що той, хто молиться во славу російської зброї, “не чинить жодного зла”
25 Серпня 2024 13:48

Співробітники Reuters потрапили під обстріл у Краматорську
25 Серпня 2024 10:15

Зеленський розповів як працює “Паляниця”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки