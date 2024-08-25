Після втечі Дмитрука Генпрокурор оголосив йому про підозру

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора. Ім’я депутата не розкривається, але на заблюреному фото вгадується нардеп Артем Дмитрук.

За даними слідства, на які посилаються у Офісі Генпрокурора, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Крім того, в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 122 КК України – умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

за ч. 1 ст. 296 КК України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

У зв’язку з викладеним, відповідно до вимог КПК України, підозрюваний викликається до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій:

на 10 год. 00 хв. 29 серпня 2024 року

на 10 год. 00 хв. 30 серпня 2024 року.

Як повідомлялося, нардеп Артем Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. В той же день його помітили у поліції міста Штефан-Воде (Молдова).