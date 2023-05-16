Після візиту Зеленського до папи Путін змінив посла у Ватикані

Російський дипломат і колишній міністр культури РФ Олександр Авдєєв звільнений із посади посла у Ватикані, натомість на цю посаду указом президента Росії Володимира Путіна призначили колишнього постійного представника при Раді Європи Івана Солтановського.

Посол Росії у Ватикані змінився на тлі заяв папи Римського Франциска про миротворчу місію.

Минулого місяця понтифік сказав журналістам, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту, спровокованому повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Подробиць він не навів, а в Україні і в Росії заявили, що не знають, що це за місія.

Наприкінці минулого тижня в Італії з візитом побував президент України Володимир Зеленський. Відбулися його переговори з президентом і головою уряду Італії, а також зустріч із папою Римським. У пресслужбі Ватикану повідомили, що обговорювалася «гуманітарна та політична ситуація» в Україні.