Політика

Після візиту Зеленського до папи Путін змінив посла у Ватикані

16 Травня 2023 15:45
32
читать на русском →
росія

Російський дипломат і колишній міністр культури РФ Олександр Авдєєв звільнений із посади посла у Ватикані, натомість на цю посаду указом президента Росії Володимира Путіна призначили колишнього постійного представника при Раді Європи Івана Солтановського.

Посол Росії у Ватикані змінився на тлі заяв папи Римського Франциска про миротворчу місію.

Минулого місяця понтифік сказав журналістам, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту, спровокованому повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Подробиць він не навів, а в Україні і в Росії заявили, що не знають, що це за місія.

Наприкінці минулого тижня в Італії з візитом побував президент України Володимир Зеленський. Відбулися його переговори з президентом і головою уряду Італії, а також зустріч із папою Римським. У пресслужбі Ватикану повідомили, що обговорювалася «гуманітарна та політична ситуація» в Україні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Травня 2023 15:04
47

Судді ВС висловили недовіру своєму голові
16 Травня 2023 16:27
0

Укрзалізниця відновлює рух через Хмельницький
16 Травня 2023 14:30
19

На Харківщині піротехніки знешкодили рекордну кількість російських мін
16 Травня 2023 12:50
72

Зеленський провів Ставку. Серед тем – боєприпаси і боєготовність бригад
16 Травня 2023 10:38
3 039

Сотні воїнів потрапили у полон. Начальника речової служби морпіхів підозрюють у держзраді
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
усі думки