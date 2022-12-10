Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, – Кулеба

У суботу, 10 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив по відеозв’язку на World Policy Forum в Абу-Дабі, ОАЕ, організованому Французьким інститутом міжнародних відносин, IFRI.

Міністр наголосив, що міжнародна спільнота здобуде стратегічну перемогу тоді, коли Росія гратиме за правилами. Якщо для цього потрібна зміна режиму, то росіянам доведеться пройти цю трансформацію, але це може відбутися лише зсередини. Водночас міжнародна спільнота може відіграти важливу роль, щоб створити умови для усвідомлення росіянами такої потреби.

“Росія, яка не несе загрози іншим країнам, стане стратегічною перемогою міжнародної спільноти”, – заявив міністр.

Міністр заявив, що результатом війни буде повна інтеграція України як в ЄС, так і у НАТО.

“Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід та морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було би нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки. У ширшому розумінні, східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору. Це доконаний факт. Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не маю сумнівів”, – підкреслює Кулеба.