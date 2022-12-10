Політика

Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, – Кулеба

10 Грудня 2022 19:23
21
війна, кулеба

У суботу, 10 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив по відеозв’язку на World Policy Forum в Абу-Дабі, ОАЕ, організованому Французьким інститутом міжнародних відносин, IFRI.

Міністр наголосив, що міжнародна спільнота здобуде стратегічну перемогу тоді, коли Росія гратиме за правилами. Якщо для цього потрібна зміна режиму, то росіянам доведеться пройти цю трансформацію, але це може відбутися лише зсередини. Водночас міжнародна спільнота може відіграти важливу роль, щоб створити умови для усвідомлення росіянами такої потреби.

“Росія, яка не несе загрози іншим країнам, стане стратегічною перемогою міжнародної спільноти”, – заявив міністр.

Міністр заявив, що результатом війни буде повна інтеграція України як в ЄС, так і у НАТО.

“Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід та морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було би нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки. У ширшому розумінні, східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору. Це доконаний факт. Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не маю сумнівів”, – підкреслює Кулеба.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Грудня 2022 10:51
221

Яку мету переслідує Путін постійно закликаючи Україну до переговорів, – пояснили в ISW
10 Грудня 2022 19:23
21

Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, – Кулеба
10 Грудня 2022 17:50
61

СБУ виявила на території Харківської єпархії УПЦ сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів
10 Грудня 2022 15:52
27

СБУ викрила диякона УПЦ, який агітував за «приєднання» Запоріжжя до РФ
10 Грудня 2022 13:55
67

Окупанти протягом доби обстріляли понад п’ять районів на Харківщині
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
усі думки