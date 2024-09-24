Після публічного СЗЧ активіста Гнезділова у бригаді розпочали службове розслідування

У 56-тій окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ, де служить Сергій Гнезділов, призначили службове розслідування. Причиною послужило його публічне самовільне залишення військової частини.

Про це повідомили “Суспільному” у пресслужбі бригади.

“Військовослужбовець 56 ОМПБр Сергій Гнезділов вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. За даним фактом призначено службове розслідування та проводяться усі передбачені законодавством процесуальні дії”, – зазначили у бригаді.

21 вересня Гнезділов написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

Він пішов добровольцем до Збройних сил України у 2019 році, взявши академвідпустку під час навчання на кафедрі журналістики у Львівській політехніці.

Також він є засновником культурного фестивалю “ВиделкаFest” у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske “++ подкаст”, де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.