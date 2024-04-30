Після оновлення даних усі військовозобов’язані повинні будуть пройти ВЛК 

Військовозобов’язані після уточнення даних в ТЦК повинні будуть пройти військово-лікарську комісію

Про це розповів адвокат Олег Мицик в ефірі Київ 24.

“На сьогодні в законі (про мобілізацію. – Ред.) написано про можливість оновлення анкетних даних шляхом їх подачі через електронний кабінет (найпростіше), засоби зв’язку, які там прямо передбачені, або через ЦНАП”, – сказав Мицик.

За його словами, в 60-денний термін особи повинні подати дані про себе, свій сімейний стан, освіту, хвороби тощо.

“А ось наступним кроком передбачено обов’язок проходження ВЛК. Тобто обов’язок пройти медичне обстеження ніхто не виключав. Мова про первинний етап, уточнення анкетних даних… Після отримання такої інформації, (ТЦК – ред.) зможуть викликати для проходження ВЛК”, – наголосив юрист.