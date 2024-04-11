Економіка

Після атак РФ на українські газосховищах, ціни у Європі на газ зросли на понад 7%, – Bloomberg

11 Квітня 2024 18:28
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газ
Підземні сховища газу в Україні / Фото: Укртрансгаз

Після російських атак на українські газосховищах, ціни на блакитне паливо у Європі в середньому зросли на 7,1%.

Про це повідомляє Bloomberg.

У четвер, 11 квітня, Росія атакувала два українські підземні газові сховища, що підштовхнуло європейські ціни вгору та стало новим нагадуванням про загрози для енергетичної інфраструктури країни.

За словами генерального директора “Нафтогаз України” Олексія Чернишова, об’єкти працюють, і наразі фахівці оцінюють наслідки та збитки обстрілів. Ці удари РФ стали четвертою атакою на українські газосховища, які поки що не вплинули на роботу.

“Ці інциденти підкреслюють потенційний ризик для зберігання газу в Україні, якщо запаси в Європі заповняться цього літа. Україна має більше потужностей для зберігання, ніж будь-яка інша держава на континенті на захід від Росії”, — йдеться у статті.

Так, за даними видання, ф’ючерси на європейський газ зросли на 7,1%, більш ніж компенсувавши втрати за попередні два дні.

Українські газові сховища розташовані в західній частині країни, що межує з ЄС зі сховищами на глибині двох кілометрів під землею. Вони також підключені до європейських мереж через те, що територія України десятиліттями відігравала роль транзитного маршруту для поставок російських енергоресурсів.


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