Підсанкційний олігарх Новинський хоче захопити “Харківобленерго”

В акціонерному товаристві «Харківобленерго» повідомили про спробу захопити контроль над підприємством підсанкційним олігархом Вадимом Новинським.

У заяві вказується, що Новинський залишається акціонером АТ «Харківобленерго» через підконтрольну компанію «Смарт Холдинг» (Smart Holding) і йому начебто належить майже 25% акцій харківського енергетичного підприємства.

«Вказане становище не змінили ані рішення суду про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій Новинським, ані персональні санкції, накладені на олігарха Президентом України. Тобто, якщо є ресурси та медійний вплив, можна ігнорувати суди та рішення голови держави», – зазначили в пресслужбі.

Там зазначили, що АТ «Харківобленерго» є стратегічним підприємством, від якого залежить електропостачання всієї прифронтової області. У пресслужбі додали, що зважаючи на персональні санкції, накладені на Новинського ще у грудні 2022 року, він не мав права голосувати на загальних зборах АТ «Харківобленерго» через свою компанію.

«Вказане обмеження встановлюється законом і технічно забезпечується депозитарною установою, на рахунках якої перебувають акції Новинського, в даному випадку ТОВ «Стандарт». Тобто держава, реалізуючи санкційну політику щодо таких осіб, чітко вказала: активи ми у вас заберемо пізніше, після запровадження дієвого механізму їх вилучення, але зараз ви як ворожі агенти не повинні впливати на управління цими активами. Цілком справедливе, логічне рішення, забезпечене законом», – йдеться у заяві.

За інформацією пресслужби, напередодні загальних зборів АТ «Харківобленерго», які відбулися 25 грудня, «якимось незрозумілим чином акції Новинського знову стали голосуючими». Під час засідання розглядали питання обрання нового складу Наглядової ради – органу, який призначає і звільняє керівництво товариства та вирішує інші важливі питання діяльності підприємства.

«Отже, Вадимом Новинським та фактично підконтрольною йому депозитарною установою ТОВ «Стандарт» було повністю проігноровано вимоги закону та указу Президента України з метою захопити владу в АТ «Харківобленерго».

Вказане стало можливим за сприяння підконтрольної «Смарт Холдингу» депозитарної установи, яка при заміні програмного забезпечення подала до ПАТ НДУ недостовірні дані без урахування санкцій, застосованих РНБО та затверджених указом президента України», – підкреслили в пресслужбі.

АТ «Харківобленерго» звернулося до Служби безпеки України та Міністерства юстиції з проханням зупинити захоплення підприємства.