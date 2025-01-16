РФ запустила по Україні 55 дронів: є влучання в кількох областях

У ніч на 16 січня, починаючи з 20:00 15 січня, окупанти атакували Україну 55 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 34-х ударних “шахедів” та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Кілька БпЛА влучили у ферму на Чернігівщині, також внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.

18 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.