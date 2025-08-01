Підпал на залізничній лінії паралізував рух поїздів у Німеччині

На залізничній лінії між Дюссельдорфом і Дуйсбургом у Німеччині стався навмисний підпал, що спричинив перебої у русі потягів. Влада розслідує інциденти як акти цілеспрямованого саботажу.

Як повідомляє n-tv, пожежу спричинили в тунелі з кабельною інфраструктурою неподалік Дюссельдорфа.

Реклама

Ця залізнична лінія є однією з найзавантаженіших у країні — щодня нею курсує до 700 поїздів. Через пошкодження понад 60 метрів кабелів рух поїздів повністю припинили щонайменше до вечора 1 серпня. Частину маршрутів перенаправили через Дортмунд і Вупперталь, однак багато рейсів були скасовані або зазнали серйозних затримок.

Відповідальність за атаки взяло на себе угруповання, що назвалося “Командо Angry Birds”. Відповідну заяву було опубліковано на ліворадикальній платформі Indymedia. Поліція перевіряє справжність цього звернення. Уряд землі Північна Рейн-Вестфалія не виключає нових атак.