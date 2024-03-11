Кримінал

Підозрюваним у нападі на військовослужбовців ТЦК загрожує до 7 років ув’язнення

11 Березня 2024 18:12
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поліція, мобілізація
Напад на військовослужбовців / Скриншот з відео

Двом жителям Вижницького району Чернівецької області, які побили працівників територіального центру комплектування, загрожує до 7 років ув’язнення. Суд обрав їм запобіжний захід.

Про це повідомили у пресслужбі Управління нацполіції в Чернівецькій області, пише видання «Молодий буковинець».

Там вказують, що наразі суд призначив чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Наразі досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Також слідство не виключає додаткових кваліфікацій події», — повідомила речниця нацполіції в Чернівецькій області Кароліна Маришева.


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