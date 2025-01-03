Суспільство

Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон продовжили арешт ще на 60 діб
3 Січня 2025 13:01
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Львів, фаріон
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко / Фото: "Суспільне Львів"

У Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове підготовче засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваному В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.

Про це повідомляє “Суспільне Львів“.

До суду підозрюваного В’ячеслава Зінченка привезли близько 11:00. Засідання розпочалося із затримкою через інформацію про замінування будівлі, тож усіх попросили покинути приміщення.

Сторона обвинувачення подала клопотання про продовження запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка у вигляді тримання під вартою. Адвокат підозрюваного просив суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу стеження.

Рішення суду – продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення застави, до 4 березня включно.

Нагадаємо, підозрюваному у справі про вбивство громадської діячки Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку інкримінують умисне вбивство, за що обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення.

В’ячеслав Зінченко під час засідання у Шевченківському районному суді Львова / Фото: “Суспільне Львів”

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