Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон продовжили арешт ще на 60 діб

У Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове підготовче засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваному В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.

Про це повідомляє “Суспільне Львів“.

До суду підозрюваного В’ячеслава Зінченка привезли близько 11:00. Засідання розпочалося із затримкою через інформацію про замінування будівлі, тож усіх попросили покинути приміщення.

Сторона обвинувачення подала клопотання про продовження запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка у вигляді тримання під вартою. Адвокат підозрюваного просив суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу стеження.

Рішення суду – продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення застави, до 4 березня включно.

Нагадаємо, підозрюваному у справі про вбивство громадської діячки Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку інкримінують умисне вбивство, за що обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення.