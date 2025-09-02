        Кримінал

        Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід

        Федір Олексієв
        2 Вересня 2025 14:06
        Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія / Фото: Суспільне
        Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія / Фото: Суспільне

        Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 52-річному Михайлу Сцельнікову, підозрюваному у вбивстві народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

        Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

        Дії 52-річного львів’янина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

        • ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) 
        • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

        Нагадаємо, 30 серпня підозрюваний у Львові здійснив вісім пострілів у народного депутата, внаслідок чого потерпілий загинув на місці.

        На наступний день його було затримано на території Хмельницької області.

        Досудове розслідування триває.


