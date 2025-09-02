Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 52-річному Михайлу Сцельнікову, підозрюваному у вбивстві народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.
Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.
Дії 52-річного львів’янина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:
- ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство)
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
Нагадаємо, 30 серпня підозрюваний у Львові здійснив вісім пострілів у народного депутата, внаслідок чого потерпілий загинув на місці.
На наступний день його було затримано на території Хмельницької області.
Досудове розслідування триває.