Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 52-річному Михайлу Сцельнікову, підозрюваному у вбивстві народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Дії 52-річного львів’янина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство)

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Нагадаємо, 30 серпня підозрюваний у Львові здійснив вісім пострілів у народного депутата, внаслідок чого потерпілий загинув на місці.

На наступний день його було затримано на території Хмельницької області.

Досудове розслідування триває.