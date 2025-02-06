Підлітки побили та пограбували хлопця у Києві: поліція шукає нападників

Поліція Києва проводить перевірку за фактом побиття підлітка в Оболонському районі столиці. Інформацію про злочин правоохоронці виявили 6 лютого під час моніторингу соціальних мереж.

Про це повідомили в поліції Києва.

“На сторінках телеграм каналів було опубліковано відео як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихвалюються, що заволоділи його телефоном”, – йдеться в повідомленні.

Заяв та повідомлень до територіального управління поліції що до вказаної події не надходило. Правоохоронці зареєстрували вказану інформацію. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та її учасників.

Як пишуть в Telergam-каналах, під виглядом 17-річної дівчини нападники знайомляться з жертвою і призначають зустріч. Потім натовпом починають жорстко бити, застосовуючи ланцюг.