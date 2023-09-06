Суспільство

Підготовка енергосистеми до зими. Зеленський провів засідання Ставки

6 Вересня 2023 10:52
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війна, зеленський, зима

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основна тема засідання – підготовка енергосистеми до зими.

“Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист. Доповіді Прем’єр-міністра Шмигаля, віце-прем’єра Кубракова, усього енергетичного сектору, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій”, – повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання.

“До цієї теми буде особлива увага”, – підкреслив Зеленський.


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