Підготовка енергосистеми до зими. Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основна тема засідання – підготовка енергосистеми до зими.
“Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист. Доповіді Прем’єр-міністра Шмигаля, віце-прем’єра Кубракова, усього енергетичного сектору, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій”, – повідомив Зеленський.
Президент зазначив, що ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання.
“До цієї теми буде особлива увага”, – підкреслив Зеленський.