Підбурювання до хабаря у 3,5 млн доларів: прокурора Офісу Генпрокурора заарештовано із заставою 4 млн грн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 10 жовтня обрав запобіжний захід прокурору Офісу Генерального прокурора, якого спільно з двома адвокатами викрили у підбурюванні до надання хабаря в розмірі 3,5 мільйона доларів США.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, посадовець пропонував за вказану суму «вирішити питання» закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ, нібито на підставі так званих «правок Лозового».

Клопотання детективів НАБУ було погоджене прокурором САП. Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 4 мільйони гривень.

Розслідування у справі триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.