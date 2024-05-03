Кримінал

Під виглядом прогулянок з собакою шпигував за ЗСУ: у Харкові затримали ворожого агента

3 Травня 2024 19:22
читать на русском →
сбу
Затримання російського агента / Фото: СБУ

Правоохоронці затримала у Харкові російського інформатора, який під виглядом прогулянок із собакою намагався виявити місця базування Сил оборони України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці затримали фігуранта, коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об’єктів українських військ. У нього вилучили мобільний телефон з фотографіями потенційної цілі для повітряного удару рф.

За словами слідчих, агентом виявився працівник місцевої виробничої компанії, який ідейно підтримував росіян. 

Про свої проросійські погляди він неодноразово писав у Telegram-каналах і так потрапив у поле зору окупантів. Подальша комунікація відбувалася за допомогою анонімного чату в месенджері.

Також фігурант потай вивідував потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їхньої ідентифікації на місцевості.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому може загрожувати 8 років тюрми.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Травня 2024 18:23

Зеленський заявив про новий етап війни
3 Травня 2024 19:37

На фронті за добу відбулося майже 100 бойових зіткнень, – Генштаб
3 Травня 2024 17:39

У G7 більше не розглядають вилучення заморожених активів РФ, – FT
3 Травня 2024 16:54

Банкам і ломбардам заборонили приймати як заставу дрони, та інші військові товари
3 Травня 2024 14:40

Обстріл Харкова: внаслідок атаки загинула жінка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки