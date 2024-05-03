Під виглядом прогулянок з собакою шпигував за ЗСУ: у Харкові затримали ворожого агента

Правоохоронці затримала у Харкові російського інформатора, який під виглядом прогулянок із собакою намагався виявити місця базування Сил оборони України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці затримали фігуранта, коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об’єктів українських військ. У нього вилучили мобільний телефон з фотографіями потенційної цілі для повітряного удару рф.

За словами слідчих, агентом виявився працівник місцевої виробничої компанії, який ідейно підтримував росіян.

Про свої проросійські погляди він неодноразово писав у Telegram-каналах і так потрапив у поле зору окупантів. Подальша комунікація відбувалася за допомогою анонімного чату в месенджері.

Також фігурант потай вивідував потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їхньої ідентифікації на місцевості.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому може загрожувати 8 років тюрми.