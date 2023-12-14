Під стінами Київради люди знову протестували через бюджет на 2024 рік

Зранку 14 грудня, у день, коли Київська міська рада буде голосувати за бюджет міста на 2024 рік, під її стінами люди зібралися на протест. Люди вимагали збільшити видатки для військових.

Про це повідомляє hromadske.

На мітингу зібралися кількасот людей. Протестувальники кричали: «Гроші на ЗСУ» — «Як воно, грабувати країну?» — «Досить красти» — «Зараз дрони, а не парки» — «Київ зустріне окупантів оновленим парком» — «Гроші на дрони, а не на парки».

Сьогодні, 14 грудня, Київрада буде ухвалювати бюджет на 2024 рік. Активісти стверджують, що якщо він буде затверджений без жодних правок, то далі буде щось складно змінити.