Пам’ятник фінським солдатам, які загинули під час Радянсько-Фінської та Другої світової воєн, зник з постаменту біля кірхи в Приозерську Ленінградської області. Місцева влада заявляє, що не знає, що з ним трапилося. Про це пише “Фонтанка”.

Меморіал було встановлено біля будівлі лютеранської церкви. На прямокутному блоці з граніту вибито імена фінських солдатів з Приозерська, які загинули під час двох воєн. До захоплення Радянським Союзом у 1940 році місто знаходилося у Фінляндії та називалося Кексгольмом.

Мешканці Приозерська повідомили про зникнення голові міста Олександра Соклакова, але в адміністрації повідомили, що не відповідають за утримання об’єкту та не знають, де він.

Після безпрецедентного охолодження відносин Москви з країнами Заходу після вторгнення Росії в Україну місцева влада в російських регіонах зносить пам’ятники загиблим у полоні та репресованим іноземним військовим, у тому числі польським, угорським та чехословацьким. Це відбувається на тлі різкої критики міністерством закордонних справ зносу радянських пам’яток та пам’ятників радянським військовим у країнах Балтії, Польщі та Чехії.