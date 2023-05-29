Кримінал

Під Москвою перекинувся автомобіль з дітьми російських чиновників та олігархів

29 Травня 2023 18:09
95
читать на русском →
дтп

Відразу п’ять дітей високопосадовців та бізнесменів постраждали в ДТП у Підмосков’ї – вони перекинулися на BMW. Серед них донька міністра з розвитку Далекого Сходу та син першого заступника голови СК.

За даними «Бази», BMW, в якому їхала золота молодь, перекинулася в районі села Петрове-Дальнє сьогодні рано вранці. Машина не вписалася у поворот і завалилася на бік. У машині перебували п’ятеро людей — двоє хлопців і троє дівчат:

  • Лавр Кабурнєєв, син першого заступника Олександра Бастрикіна Едуарда Кабурнєєва;
  • Аліна Чекункова, дочка міністра розвитку Далекого Сходу Олексія Чекункова;
  • Дарія Войнова, дочка першого заступника прокурора Московської області Валерія Войнова;
  • Андрій Саркісян, син засновника мережі клінік “Доктор Мартін” Мартіроса Саркісяна;
  • Анастасія Махмудова, дочка олігарха Іскандера Махмудова.

Водій та пасажири отримали різні травми: майже у всіх діагностовано травми голови та струс. Найменше пощастило Кабурнєєву та Войновій — у них діагностовано переломи плеча.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Травня 2023 19:33
31

Ставка Верховного оцінила шкоду, завдану атаками з повітря
29 Травня 2023 20:26
28

Терехов дав зрозуміти, що Білгород до Харківської області приєднувати не будуть
29 Травня 2023 19:19
57

До Бахмута заходять підрозділи ПДВ окупанта та мотострілки
29 Травня 2023 18:51
14

Ворог вів атакувальні дії лише на Куп’янському та Мар’їнському напрямках – Генштаб
29 Травня 2023 16:18
53

Рада підтримала законопроект, що встановлює 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
усі думки