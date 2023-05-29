Під Москвою перекинувся автомобіль з дітьми російських чиновників та олігархів

Відразу п’ять дітей високопосадовців та бізнесменів постраждали в ДТП у Підмосков’ї – вони перекинулися на BMW. Серед них донька міністра з розвитку Далекого Сходу та син першого заступника голови СК.

За даними «Бази», BMW, в якому їхала золота молодь, перекинулася в районі села Петрове-Дальнє сьогодні рано вранці. Машина не вписалася у поворот і завалилася на бік. У машині перебували п’ятеро людей — двоє хлопців і троє дівчат:

Лавр Кабурнєєв, син першого заступника Олександра Бастрикіна Едуарда Кабурнєєва;

Аліна Чекункова, дочка міністра розвитку Далекого Сходу Олексія Чекункова;

Дарія Войнова, дочка першого заступника прокурора Московської області Валерія Войнова;

Андрій Саркісян, син засновника мережі клінік “Доктор Мартін” Мартіроса Саркісяна;

Анастасія Махмудова, дочка олігарха Іскандера Махмудова.

Водій та пасажири отримали різні травми: майже у всіх діагностовано травми голови та струс. Найменше пощастило Кабурнєєву та Войновій — у них діагностовано переломи плеча.