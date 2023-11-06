Кримінал

Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного, – ЗМІ

6 Листопада 2023 20:22
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поліція

В результаті необережного поводження з гранатою у селі Чайки на Київщині загинув військовий.

Про це повідомила речниця МВС Мар’яна Рева, джерело в правоохоронних органах

“В селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39 річний військовий.  Його 13 річний син тяжко поранений, його шпиталізували.

Працює поліція. Дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”. Вдома ще були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали”, – повідомила Рева.

За словами джерел УП, загиблий – Геннадій Честяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.


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