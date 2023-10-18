Суспільство

Під Кліщіївкою воїни НГУ взяли у полон російського окупанта

18 Жовтня 2023 08:48
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війна

Воїни 5-ої Слобожанської бригади взяли в полон російського солдата. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Під час відбиття штурму росіян під Кліщіївкою солдат з 1307 полку шостої дивізії армії РФ здався в полон.

Під час стрілецького бою штурмова група противника була уражена FPV-дроном. Ворог кинув ліквідованих та пораненого, після чого відступив.

“Під час попереднього допиту полоненого стало відомо, що військовослужбовець родом з міста Саратов, бере участь у війні з початку вересня 2023 року, за його словами, “заради грошей”, — повідомляє пресслужба бригади.


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