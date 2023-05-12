Політика

Під Іркутськом знесли пам’ятники репресованим полякам та литовцям

12 Травня 2023 16:00
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росія, пам'ятник

В Іркутській області в селі Півоваріха демонтували пам’ятники репресованим за Сталіна полякам та литовцям. Про це выданню “Тайга” повідомили місцеві правозахисники. За їхніми словами, пам’ятник розстріляним полякам та литовський хрест, які стояли на місці масових розстрілів з 1989 року, несподівано почали нібито “заважати проходу чиновників”.

Юрист та правозахисниця, автор дослідження “Великий терор” Оксана Труфанова наголосила, що монументи були встановлені ще за радянських часів на гроші, зібрані звичайними жителями. Вони розташовувалися на території меморіального комплексу пам’яті жертв політичних репресій “Пивоваріха”. Крім пам’ятників полякам та литовцям, там знаходяться й інші пам’ятники. Об’єкт керується службою з охорони культурної спадщини уряду Іркутської області.

У 1930-ті поряд із Пивоварихою знаходилася спецзона НКВС, де розстрілювали політв’язнів. Дослідники оцінюють кількість убитих у 15-17 тис. осіб. Масові поховання знайшли лише восени 1989 року за сприяння УКДБ, прокуратури та місцевих науковців.


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