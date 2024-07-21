Під Харковом за підозрілих обставин зникла дівчина

У Старовірівській громаді на Харківщині у понеділок, 22 липня, збирають волонтерів на пошуки 20-річної дівчини, яка зникла за підозрілих обставин у селищі Палатки. Про це Суспільне Харків розказав голова Старовірівської громади Микола Біндус.

За його словами, зникла дівчина вночі середи чи четверга.

“Оголошення подали у соцмережах: хто де її бачив передайте інформацію. Але ніхто не бачив. Вона зникла доволі підозріло. Вона була вночі зі знайомим. В якомусь проміжку вони йшли разом, потім розійшлися. Більше її ніхто не бачив. Вони куми чи щось таке, він сидів у вʼязниці, одружений, у нього є сімʼя. Там щось заплутане”, — говорить голова громади.

За його словами, зникла дівчина на дзвінки не відповідає.

“Поліція намагалася запеленгувати, але телефон розряджений. Зазвичай де молодь довго без нього не сидить. Зараз вже поліція вирішила організувати пошуки на місцевості, тому що очікують щось нехороше, ймовірно”, — сказав Микола Біндус.

Він каже, що зникла дівчина — місцева: “Родина у неї неблагополучна, батьків позбавили батьківських прав. Мати померла, а батько в іншому сели живе з іншою родиною”.