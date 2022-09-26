Під Харковом виявлено фільтраційний пункт загарбників

На звільненій території селища Липці Харківщини правоохоронці виявили пункт фільтрації окупантів, повідомили правоохоронці.

Місце для незаконного утримання людей зловмисники облаштували у підвалі приміщення, яке захопила так звана “народна міліція ЛНР”.

Зі слів місцевих мешканців, будівля використовувалась як місце тимчасової фільтрації збройних формувань ЛНР. Окупанти незаконно ув’язнювали людей, жорстоко з ними поводились, а потім вивозили, попередньо, на територію росії.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення всіх потерпілих.