Суспільство

Під Харковом врятували 7-річного хлопчика, який на санках виїхав на річку

4 Січня 2024 21:37
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дснс

У Пісочині врятували 7-річного хлопчика з річки Уди. Дитина каталася на надувних санках з гірки і виїхала на водойму, вкриту кригою. Це сталося близько 16:55 4 січня.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

“Товщина льоду не перевищувала 1,5-2 см і була дуже небезпечною для перебування на ньому. ДСНСники прибули вчасно. За допомогою рятувальної мотузки вони витягли тюбінг разом із хлопчиком на берег і передали його в обійми матері. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду”, — сказано в повідомленні.

За даними рятувальників, у хлопчика переляк.


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