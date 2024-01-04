Під Харковом врятували 7-річного хлопчика, який на санках виїхав на річку

У Пісочині врятували 7-річного хлопчика з річки Уди. Дитина каталася на надувних санках з гірки і виїхала на водойму, вкриту кригою. Це сталося близько 16:55 4 січня.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

“Товщина льоду не перевищувала 1,5-2 см і була дуже небезпечною для перебування на ньому. ДСНСники прибули вчасно. За допомогою рятувальної мотузки вони витягли тюбінг разом із хлопчиком на берег і передали його в обійми матері. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду”, — сказано в повідомленні.

За даними рятувальників, у хлопчика переляк.