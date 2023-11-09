Під Харковом будують підземну школу

У Коротичі на Харківщині почали будувати захисну споруду, яка зможе витримати пряме влучання ракети С-300.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Це фактично школа під землею, де зможуть навчатися діти. Захисна споруда в Коротичі здатна одночасно вмістити близько 500 людей, що відповідає кількості учнів та педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі. Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів”, — йдеться у повідомленні.

В укритті заплановано три виходи, кілька приміщень та санітарні кімнати. У прихистку встановлять автономне електричне живлення.

Будівництво буде коштувати близько 99 млн гривень.