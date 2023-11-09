Економіка

Під Харковом будують підземну школу

9 Листопада 2023 19:52
читать на русском →
школа, освіта

У Коротичі на Харківщині почали будувати захисну споруду, яка зможе витримати пряме влучання ракети С-300.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Це фактично школа під землею, де зможуть навчатися діти. Захисна споруда в Коротичі здатна одночасно вмістити близько 500 людей, що відповідає кількості учнів та педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі. Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів”, — йдеться у повідомленні.

В укритті заплановано три виходи, кілька приміщень та санітарні кімнати. У прихистку встановлять автономне електричне живлення.

Будівництво буде коштувати близько 99 млн гривень.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Листопада 2023 18:57

В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів
9 Листопада 2023 19:52

Під Харковом будують підземну школу
9 Листопада 2023 19:21

Упродовж доби окупанти атакували на семи напрямках, – Генштаб
9 Листопада 2023 17:34

На кордоні України та Польщі заблоковано понад 20 тисяч машин
9 Листопада 2023 16:12

В результаті удару по Скадовську було ліквідовано високопоставлених російських офіцерів — ЗМІ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки