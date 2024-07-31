Суспільство

Під Донецьком впав російський військовий вертоліт Мі-8
31 Липня 2024 15:19
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війна
Збитий під Донецьком росйіській вертоліт Мі-8 / Фото з соцмереж

Недалеко від окупованого Донецька впав військовий вертоліт Мі-8. За попередніми даними, цей гелікоптер перевозив поранених окупантів.

Одні пропагандисти пишуть, що російська ППО збила власний Мі-8, інші звинувачують в цьому Україну.

Z-блогер Олексій Воєвода стверджує, що російський вертоліт Мі-8 під Донецьком збили Сили оборони України.

Він вважає, що вертоліт Росгвардії був збитий за допомогою безпілотника. Нібито Мі-8 “підловили в момент зльоту”.

“Причому дальність від ЛБС ну дуже суттєва”, – наголосив він.


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