Під час виконання завдань загинули троє піротехніків ДСНС Донеччини, ще двоє поранені

Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району. Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули троє, повідомили в ДСНС.

Загинули:

начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р.н.,

начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н.,

старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.

Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя.