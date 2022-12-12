Кримінал

Під час виконання завдань загинули троє піротехніків ДСНС Донеччини, ще двоє поранені

12 Грудня 2022 18:58
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дснс

Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району. Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули троє, повідомили в ДСНС.

Загинули:

  • начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р.н.,
  • начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н.,
  • старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.

Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя.


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Під час виконання завдань загинули троє піротехніків ДСНС Донеччини, ще двоє поранені
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