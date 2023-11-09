В результаті удару по Скадовську було ліквідовано високопоставлених російських офіцерів — ЗМІ

Під час удару Сил оборони по місцю дислокації російських окупантів у Скадовську Херсонської області в четвер, 9 листопада, ліквідували кількох високопоставлених офіцерів країни-агресора, повідомив у X журналіст Радіо Свобода Марк Крутов.

Журналіст з посиланням на геолокацію місця удару зазначив, що було зруйновано другий поверх двоповерхової цегляної будівлі.

Раніше в Мережі з’являлась інформація про удар по базі російських окупантів у Скадовську 9 листопада. Радник Мера Маріуполя Петро Андрющенко писав, що у Скадовську удару Сил оборони зазнала будівля колишнього колгоспу Радянська Україна. За його словами, поранено щонайменше 15 окупантів, ще п’ять ліквідовано.