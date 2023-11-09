Росіяни повідомили про ракетний удар по окупованому Скадовську

Окупанти заявили про ракетний обстріл міста Скадовськ в Херсонській області. За деякою інформацію, є влучання по базі росіян.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, Суспільне, так званий “виконуючий обов’язки губернатора Херсонської області” Володимира Сальдо у соцмережах

ЦНС повідомляє, що близько 09:30 в місті пролунало два потужних вибухи. За неперевіреною інформацією, як повідомляє ЦНС, удар прийшовся по тимчасовому пункту дислокації одного з підрозділів ФСБ. Зараз на місці влучання працюють служби окупантів.

“Суспільне” підтвердило вибухи в окупованому Скадовську.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що влучання було в районі будівлі колишнього колгоспу на перетині вул. Гагаріна та Портова.

“Все заблоковано, близько не пускають. Вже відомо про мінімум 15 поранених та п’ять “хороших русских”, що ніколи не поврнуться додому”.

Так званий “виконуючий обов’язки губернатора Херсонської області” Володимир Сальдо заявив про ракетний обстріл Скадовська. Він повідомляє лише про влучання в приватний сектор.