Під час удару по Харкову пошкоджено ліцей і багатоповерховий будинок

У Харкові пролунало кілька вибухів. У Слобідському районі в південно-східній частині міста частково зруйновано будівлю ліцею, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також пошкоджено багатоповерховий будинок неподалік від будівлі ліцею і кілька автомобілів.

Як повідомили в обласній прокуратурі, близько 1:00 зс рф завдали 4 ракетні удари по Харкову та Харківському району.

За попередньою інформацією російська армія вдарила балістичними ракетами типу “С-300”.

У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9-ти поверхового житлового будинку.

У Харківському районі 2 влучання на відкритій місцевості. Травмованих немає.

За уточненою інформацією, зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав супермаркет поблизу.