Під час ударів БПЛА по Росії є три цілі — Буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що атаки дронів на Росію мають три цілі: виснаження ППО ворога, виведення з ладу російського транспорту та бомбардувальників, а також заподіювання шкоди військовим об’єктам. Прикладом останнього є нещодавній удар по хімзаводу у Тверській області, де виробляють ракетне паливо.

“Ми хочемо вивести їх (росіян) із зони комфорту”, – підкреслив Буданов в інтерв’ю The Economist.

Ще одна мета запуску БпЛА – психологічна. Розвідка хоче посіяти занепокоєння серед самих росіян та порушити економічні процеси всередині країни-агресора. І це працює, адже майже щотижня у РФ закривають великі аеропорти у Москві та Санкт-Петербурзі.

“Безпілотники, безумовно, полегшать операції зі звільнення наших територій”, – додав Буданов, пояснюючи це тим, що дрони “не мають страху, їх не шкода”.