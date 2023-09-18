Політика

Під час ударів БПЛА по Росії є три цілі — Буданов

18 Вересня 2023 13:19
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Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що атаки дронів на Росію мають три цілі: виснаження ППО ворога, виведення з ладу російського транспорту та бомбардувальників, а також заподіювання шкоди військовим об’єктам. Прикладом останнього є нещодавній удар по хімзаводу у Тверській області, де виробляють ракетне паливо.

“Ми хочемо вивести їх (росіян) із зони комфорту”, – підкреслив Буданов в інтерв’ю The Economist.

Ще одна мета запуску БпЛА – психологічна. Розвідка хоче посіяти занепокоєння серед самих росіян та порушити економічні процеси всередині країни-агресора. І це працює, адже майже щотижня у РФ закривають великі аеропорти у Москві та Санкт-Петербурзі. 

“Безпілотники, безумовно, полегшать операції зі звільнення наших територій”, – додав Буданов, пояснюючи це тим, що дрони “не мають страху, їх не шкода”.


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