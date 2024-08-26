Політика

Під час масованої атаки РФ повітряний простір Польщі “порушив невідомий об’єкт”
26 Серпня 2024 15:22
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війна, польща
Оперативний командувач Збройних сил Польщі Мацей Кліщ / Фото: Dowództwo Operacyjne

Оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліщ заявив, що зранку 26 серпня повітряний простір Польщі порушив невідомий об’єкт. Попередньо, це безпілотник.

Про це командувач повідомив на брифінгу, повідомляє RMF 24.

Об’єкт помітили щонайменше три радіолокаційні станції. Він залетів у Польщу о 6:43 з напрямку Червонограда на Львівщині. Це місто вже кілька разів зазнавало обстрілів з російського боку через розташовану там електростанцію.

Пошуки об’єкта з України ще тривають, додав генерал Кліщ. Армія запевнила, що це не ракета, а “ймовірно, безпілотний літальний апарат”.

Мацей Кліщ також запевнив, що об’єкт був під повним контролем і спостереженням польської армії. Його були готові збити. Оперативний командувач контактував стосовно цього з міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем і з начальником Генерального штабу Війська Польського генералом Вєславом Кукулою.


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