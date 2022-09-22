Під час контрнаступу на Харківщині загинули дев’ятеро бійців підрозділу “Kraken”

Харківський спецпідрозділ “Kraken” оприлюднив інформацію про втрати в ході контрнаступу на Харківщині. Під час звільнення Балаклії та Куп’янська загинули дев’ятеро військових.
Список і фото загиблих опубліковані у Telegram-каналі підрозділу.
- Колчев Ігор Олександрович (Малімон) — 07.09.2022
- Авілов Андрій Костянтинович (Паломнік ) — 07.09.2022
- Сіньков Віталій Юрійович (Діп) — 07.09.2022
- Митринюк Владислав Васильович (Фотік) — 10.09.2022
- Мурзенко Ігор Олександрович (Грек) — 11.09.200
- Лучко Іван Олексійович (Буль) — 11.09.2022
- Кучук Ігор Олегович (Хмурий) — 11.09.2022
- Галецький Володимир Геннадійович (Варшава) — 13.09.2022
- Бодякін Сергій Семенович (Тяж) — 15.09.2022
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