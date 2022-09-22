Суспільство

Під час контрнаступу на Харківщині загинули дев’ятеро бійців підрозділу “Kraken” Харківський спецпідрозділ “Kraken” оприлюднив інформацію про втрати в ході контрнаступу на Харківщині. Під час звільнення Балаклії та Куп’янська загинули дев’ятеро військових. Список і фото загиблих опубліковані у Telegram-каналі підрозділу. Колчев Ігор Олександрович (Малімон) — 07.09.2022

Авілов Андрій Костянтинович (Паломнік ) — 07.09.2022

Сіньков Віталій Юрійович (Діп) — 07.09.2022

Митринюк Владислав Васильович (Фотік) — 10.09.2022

Мурзенко Ігор Олександрович (Грек) — 11.09.200

Лучко Іван Олексійович (Буль) — 11.09.2022

Кучук Ігор Олегович (Хмурий) — 11.09.2022

Галецький Володимир Геннадійович (Варшава) — 13.09.2022

Бодякін Сергій Семенович (Тяж) — 15.09.2022 Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал