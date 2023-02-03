Спорт

Під Білогорівкою загинув харківський бодібілдер

3 Лютого 2023 11:22
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Майстер спорту з бодібілдингу Дмитро Подопригора загинув внаслідок мінометного обстрілу армією РФ позицій, які займав його підрозділ під Білогорівкою на Луганщині.

Як пише МГ “Об’єктив” Про смерть спортсмена повідомила Національна федерація бодібілдингу України.

«Надійшла трагічна звістка про те, що 19 січня 2023 року на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Збройних Сил України солдат Підопригора Дмитро Миколайович. Дмитро загинув внаслідок мінометного обстрілу рашистами позиції, яку займав його підрозділ у н.п. Білогорівка на Луганщині», — сказано у повідомленні федерації.

Підопригора представляв на спортивних змаганнях Харків. Він став майстром спорту України з бодібілдингу у 2021 році. У тому ж році переміг на Кубку України з бодібілдингу та фітнесу серед чоловіків. Бронзовий призер чемпіонатів України з бодібілдингу та фітнесу 2020 та 2021 років.


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