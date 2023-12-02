Політика

Під Авдіївкою окупанти розстріляли двох українських військовополонених

2 Грудня 2023 14:03
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полон

Біля Степового (Авдіївський напрямок) розстріляно двох українських солдат, які здавалися в полон.

Про це повідомляє команда проєкту DeepStateUA.

“Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки кацапи наткнулися на бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць, під@ри просто розстріляли обох”, – йдеться у повідомленні.


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