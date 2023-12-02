Під Авдіївкою окупанти розстріляли двох українських військовополонених

Біля Степового (Авдіївський напрямок) розстріляно двох українських солдат, які здавалися в полон.
Про це повідомляє команда проєкту DeepStateUA.
“Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки кацапи наткнулися на бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць, під@ри просто розстріляли обох”, – йдеться у повідомленні.
Біля Степового розстріляно двох українських солдат, які здавалися в полон. pic.twitter.com/Vob9BR1fn2— Головне в Україні (@glavnoe_ua) December 2, 2023