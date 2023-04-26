Суспільство

Петиція про одностатеві партнерства набрала необхідну кількість голосів

26 Квітня 2023 14:05
28
читать на русском →
закон, лгбт

Петиція до Президента Володимира Зеленського з проханням підтримати законопроект № 9103 “Про інститут реєстрованих партнерств” набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Відповідні дані опубліковані на сайті глави держави.

Петиція №22/185864-еп авторства Петра Жерухи була зареєстрована 28 березня.

“Мета цього проекту — створити в Україні інститут реєстрованих партнерств, що буде доступний як для одностатевих, так і для різностатевих пар. Ухвалення цього проекту як закону розв’яже проблему правового статусу, прав та обов‘язків партнерів і партнерок, правовий режим їхнього майна, питання спадкування, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення одного з них тощо”, – йдеться в документі.

У зв’язку з цим главу держави просять публічно підтримати запровадження одностатевих партнерств в Україні та законопроєкт № 9103 і звернутися до Верховної Ради та її керівництва з проханням негайно розглянути й ухвалити відповідний проект закону.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Квітня 2023 14:33
147

Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном
26 Квітня 2023 17:45
0

Проти України наразі воюють близько 48 бригад та до 370 тис. військових РФ, – Military Media Center
26 Квітня 2023 16:48
29

Китай направив до України Лі Хуея. Він був послом у Росії
26 Квітня 2023 16:12
15

Україна повернула з російського полону ще 44 полонених
26 Квітня 2023 15:51
37

Павло Рябікін призначений послом України у Китаї
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки