Петиція про одностатеві партнерства набрала необхідну кількість голосів

Петиція до Президента Володимира Зеленського з проханням підтримати законопроект № 9103 “Про інститут реєстрованих партнерств” набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Відповідні дані опубліковані на сайті глави держави.

Петиція №22/185864-еп авторства Петра Жерухи була зареєстрована 28 березня.

“Мета цього проекту — створити в Україні інститут реєстрованих партнерств, що буде доступний як для одностатевих, так і для різностатевих пар. Ухвалення цього проекту як закону розв’яже проблему правового статусу, прав та обов‘язків партнерів і партнерок, правовий режим їхнього майна, питання спадкування, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення одного з них тощо”, – йдеться в документі.

У зв’язку з цим главу держави просять публічно підтримати запровадження одностатевих партнерств в Україні та законопроєкт № 9103 і звернутися до Верховної Ради та її керівництва з проханням негайно розглянути й ухвалити відповідний проект закону.