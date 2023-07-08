Кримінал

Пес Патрон потрапив під обстріл поблизу Балаклії

8 Липня 2023 18:04
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дснс

Пес Патрон разом зі своїми колегами з ДСНС брав участь у розмінуванні в районі Балаклії Харківської області, де потрапив під обстріл 5 червня.

Про це повідомили в Балаклійській міській військовій адміністрації, пише Суспільне.

“Дуже ефективно відпрацювали знову на Харківщині поблизу Балаклії. Це місто досі зазнає ракетних ударів. Так було і коли ми перебували там. Я почув свист і гул, але подумав, що то мої керовано збираються підірвати вибухонебезпечні предмети. Але Михайло чомусь хутко мене переніс в укриття та накрив собою. Я зрозумів, що це була російська ракета. Дуже близько. Я був в укритті, мене врятувала моя людина”, — написали на сторінці Патрона у соцмережі.

Вдень 5 червня російська окупаційна армія вдарила по Балаклії з РСЗВ “Смерч”, повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов. За його даними, внаслідок обстрілу поранення зазнали дев’ятеро людей, троє з них були у тяжкому стані.


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