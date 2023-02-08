Політика

Перший батальйон танків Leopard 2 буде в Україні навесні

8 Лютого 2023 18:19
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зброя

Західні партнери можуть доставити в Україну першу партію танків Leopard 2 упродовж перших трьох або чотирьох місяців 2023 року. Про це, як повідомляє агенція Reuters, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у Варшаві.

«Ми могли б доставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року – можливо, навіть трьох місяців – і тоді нам потрібно діяти якомога швидше», – сказав Пісторіус, додавши, що такий батальйон складатиметься з 31 танка.

Раніше цього тижня західні партнери України оголосили, що надаватимуть не лише найсучасніші танки Leopard 2, а й попередню їхню версію, Leopard 1, її випуск розпочався в 1960-х роках і тривав до середини 1980-х.


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