Перше звернення Трампа до Конгресу: про що говоритиме президент США

Дональд Трамп виступить зі своєю першою промовою до Конгресу під час свого другого терміну 4 березня о 21:00 за східноєвропейським часом (4:00 за Києвом). Очікується, що президент США зосередиться на чотирьох темах.

У зверненні Дональд Трамп робитиме акцент на кількох темах, пише Fox News із посиланням на Білий дім.

Головною темою виступу буде “Відродження американської мрії”. Промова складатиметься з чотирьох основних частин:

досягнення Трампа за 43 перебування на посаді всередині країни та за кордоном;

дії його адміністрації Трампа в галузі економіки;

відновлення зусиль президента щодо залучення Конгресу до виділення додаткового фінансування на безпеку кордонів;

плани президента щодо встановлення миру в усьому світі.

“Президент Трамп за один місяць досяг більшого, ніж будь-який інший президент за чотири роки, і відродження американської мрії йде повним ходом”, – наголосила в коментарі прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Економічні плани та інвестиції

Очікується, що Дональд Трамп говоритиме про те, що вже зробила і продовжує робити його адміністрація, щоб “виправити економічний безлад, створений адміністрацією Байдена, і покласти край інфляції для всіх американців”. Також Трамп розповість про понад 1,7 трлн доларів інвестицій з моменту складання ним присяги на відродження внутрішнього виробництва в США, включно із нарощуванням генерації енергії, вливань в приватний сектор, в ШІ-технології тощо.

Зовнішня політика та безпека кордонів

Трамп наполягатиме на виділенні Конгресом більшого фінансування на безпеку кордонів, депортацій та продовження зведення стіни вздовж південного кордону США.

Також очікується, що Трамп повідомить про плани щодо “відновлення миру в усьому світі”. Зокрема, щодо припинення війни в Україні та на роботі своєї адміністрації із забезпечення звільнення всіх заручників з Гази.

Як повідомлялося раніше, 3 березня Трамп опублікував на своєму акаунті Truth Social анонс свого виступу: “Завтрашній вечір буде великим. Я розповім все, як є!”