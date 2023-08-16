Перше судно вийшло з порту Одеси – Кубраков

З портів Великої Одеси вийшло і тримає курс на Босфор перше торговельне судно в рамках тимчасового коридору.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

“Контейнеровоз “JOSEPH SCHULTE” (прапор Гонконг) вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України”, – написав Кубраков.

За словами віцепрем’єра, контейнеровоз знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту – понад 30 тис тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

“Коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації”, – йдеться в повідомленні.