Перша в Європі: Естонія схвалила використання заморожених у країні російських активів для підтримки України

Уряд Естонії напередодні схвалив засади використання заморожених активів Росії для підтримки України.

Естонія є першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення, передають радіоновини ERR.

“Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, при якому ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора та використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України”, – заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

За словами Цахкна, МЗС найближчим часом внесе до уряду проект відповідної поправки до закону.

У глобальному масштабі аналогічний захід також розроблено, наприклад, у Канаді. А в США законопроект про конфіскацію та передачу Україні активів Росії як репарації за збитки від розпочатої російським президентом Володимиром Путіним війни був офіційно зареєстрований, передають ранкові теленовини ERR.

За словами президента України Володимира Зеленського, йдеться про вагомий міжнародний крок. Зеленський також закликав конфіскувати гроші представників російської еліти та інших країнах.

“Російський правлячий клас не цінує людей і готовий розкидатися сотнями тисяч людських життів. А от грошей – вкрадених, між іншим, грошей – їм шкода. Вони цінують своє майно. Їх треба повністю позбавити цього та передати гроші на благо тих, хто постраждав у результаті російської агресії, внаслідок цієї війни з терором, на благо нашої країни та нашого народу”, – заявив Зеленський.