Спорт

Перша сенсація Олімпіади – чемпіонка світу з фехтування програла у стартовому поєдинку
27 Липня 2024 14:16
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олімпіада
Міхо Йошимура (Японія) в бою проти Івен Сун (Китай) / Фото Reuters

У перший ранок фехтування на Олімпійських іграх у Парижі в суботу чинна чемпіонка в жіночій шпазі китаянка Сунь Івень була нокаутована у своєму стартовому поєдинку японською спортсменкою Міхо Йошимурою.

Після трьох трихвилинних поєдинків в обох було по 13 дотиків, і в перші секунди раптового овертайму Йошимура, що посідає 43-тє місце в рейтингу, домоглася перемоги.

Сунь, дворазова чемпіонка світу, яка виборола індивідуальну і командну бронзу в Ріо в 2016 році, взяла кілька хвилин, щоб визнати свою поразку від Йошимури, передає Reuters.

Реакція Сунь Івень на поразку / Фото Reuters

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