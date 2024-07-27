Перша сенсація Олімпіади – чемпіонка світу з фехтування програла у стартовому поєдинку

У перший ранок фехтування на Олімпійських іграх у Парижі в суботу чинна чемпіонка в жіночій шпазі китаянка Сунь Івень була нокаутована у своєму стартовому поєдинку японською спортсменкою Міхо Йошимурою.

Після трьох трихвилинних поєдинків в обох було по 13 дотиків, і в перші секунди раптового овертайму Йошимура, що посідає 43-тє місце в рейтингу, домоглася перемоги.

Сунь, дворазова чемпіонка світу, яка виборола індивідуальну і командну бронзу в Ріо в 2016 році, взяла кілька хвилин, щоб визнати свою поразку від Йошимури, передає Reuters.