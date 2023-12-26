Суспільство

Перша група українських пілотів завершила базову підготовку до польотів на F-16 у Британії

26 Грудня 2023 09:14
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літаки

Перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Великій Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Тренування почалися в серпні, вони стосувалися пілотування і спеціального навчання авіаційної термінології англійською мовою.

Зазначається, що групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів. Ще десять українських пілотів-стажерів взяли участь у мовній підготовці та залишаються у Великій Британії.

Вони продовжать фізичну та практичну базову льотну підготовки. Крім того, вивчать авіаційну медицину.


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