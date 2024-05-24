Суспільство

Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у США, – Politico

24 Травня 2024 07:27
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літаки, сша
Винищувач F-16 на авіабазі Шяуляй, Литва / Фото: АР

Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Арізоні.

Про це повідомляє Politico з посиланням на спікера ВПС Національної гвардії США Ерін Ханніган.

Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Ханніган не став підтверджувати, скільки з них закінчили навчання або точну дату випуску “з їхньої безпеки”.

Як повідомляє Politico з посиланням на джерела, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.


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