Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у США, – Politico

Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Арізоні.

Про це повідомляє Politico з посиланням на спікера ВПС Національної гвардії США Ерін Ханніган.

Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Ханніган не став підтверджувати, скільки з них закінчили навчання або точну дату випуску “з їхньої безпеки”.

Як повідомляє Politico з посиланням на джерела, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.